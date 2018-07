Thaïlande : Les sauveteurs révèlent leur technique pour apaiser les enfants rescapés de la grotte

Coincés dans une grotte en Thaïlande depuis mi-juin, douze enfants et leur entraîneur de football déclarés sains et saufs, sont évacués depuis hier de la cavité en partie inondée. Le jeune homme de 25 ans responsable des élèves, les avait invité à s’abriter de la pluie dans la grotte de Thuam Luang. Au côté de spécialistes en spéléologie, dont les conseils peuvent conduire à la réussite de l’opération périlleuse, les sauveteurs locaux doivent déployer des moyens inédits pour éviter les accidents lors de la remontée des enfants.

La prévoyance des sauveteurs alliée à la technologie

Catherine Vanesse, correspondante de RTL en Thaïlande a transmis quelques informations sur le mode opératoire des équipes de sauvetage. Ceux-ci emploieraient une technique spécifique pour calmer les enfants et les maintenir dans un état propice au bon déroulement de la traversée. Certains passages étant exigus, avec un espace de 30 à 70 centimètres, et présentant un risque certain en raison du niveau de l’eau, les plongeurs ont dû envelopper les enfants dans un « couffin » protecteur obstruant leur vision pour qu’ils n’aient pas conscience de cet environnement hostile et inquiétant. Le but étant à la fois d’empêcher les jeunes rescapés de céder à la panique mais également d’optimiser la concentration des plongeurs non aguerris dans de tels conduits.

Les entreprises d’ingénierie Tesla et SpaceX ont mis en ligne sur Twitter une vidéo montrant l’un des engins conçus pour secourir des personnes lors de tels accidents. Ces machines permettent d’alimenter les victimes en oxygène, transportée sous forme liquide dans des bouteilles, afin de leur permettre de respirer durant l’évacuation. Cette technologie est actuellement employée pour compléter la technique des « couffins ».

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 9 juillet 2018

Cinq enfants sauvés et un plongeur décédé

Sur la douzaine de jeunes joueurs que compte l’équipe, cinq ont été extraits avec succès depuis ce week-end selon CNN et Reuters, dont officiellement quatre selon les chiffres transmis par le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, qui dirige la cellule de crise.

Toutefois, l’un des sauveteurs chargé du ravitaillement n’en est pas sorti vivant. L’homme, un ancien plongeur professionnel de la marine thaïlandaise, a trouvé la mort vendredi soir alors qu’il devait apporter des ressources aux captifs. Dix-huit plongeurs sont actuellement au cœur de la cavité et devraient mettre « 4 à 5 heures » selon les autorités locales pour atteindre les enfants restants et leur coach.

Le fil de l’opération peut être suivi en direct via LCI.