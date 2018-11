Thaïlande : Découvrez Elephant Park, l’établissement qui aide à la sauvegarde des éléphants

En Asie, les promenades à dos d’éléphant sont une attraction régulièrement proposée aux touristes. Toutefois, les animaux sont souvent maltraités pour les besoins touristiques. Ils vivent parfois un véritable calvaire, à tel point que les associations sont nombreuses à dénoncer ces maltraitances. C’est le cas d’Elephant Park un établissement pas tout à fait comme les autres situé à Phang Nga…

Une association britannique

Derrière Elephant Park à Phang Nga en Thaïlande se trouve une association britannique qui aide à la sauvegarde des éléphants en Thaïlande. C’est un thaïlandais qui gère cet espace implanté en plein cœur de la jungle. Plusieurs familles vivent sur place, les hommes revêtant le rôle de Mahout, c’est-à-dire de dresseur d’éléphants. Les touristes peuvent venir tout au long de l’année pour visiter ce sanctuaire qui respecte les animaux, leur rythme et les élève dans leur milieu naturel. D’ailleurs, deux bébés sont nés ces trois dernières années à Elephant Park, et vivent en toute simplicité avec leur mère.

Des animaux respectés

Les éléphants ont pour la plupart été recueillis après avoir vécu un enfer. Alors qu’une femelle se balance étrangement de droite à gauche, le mahout explique que ce comportement est un signe dû au stress qui est lié à sa vie antérieure. De fait, la femelle éléphant a vécu 10 ans dans des conditions très difficiles. Elle est arrivée affaiblie et maigre à Elephant Park. Cependant, grâce aux soins prodigués par l’association, la femelle a été sauvée et se porte bien. Elle a même donné naissance à un petit éléphanteau.

À Elephant Park, les éléphants sont enfermés en journée lorsque les touristes viennent les découvrir. Mais à partir de 16h30, ils sont lâchés et peuvent déambuler dans la jungle en toute liberté. Ils évoluent ainsi dans leur milieu naturel.

Une expérience inoubliable

Avoir la chance de découvrir ces animaux évoluant dans leur milieu naturel est exceptionnel. Il est possible de faire une courte promenade dans la jungle sur le dos de l’éléphant, mais sans le moindre équipement. Toujours pour respecter l’animal et surtout ne pas le blesser. Ensuite, il est nourri, puis il se baigne et les visiteurs peuvent se glisser dans l’eau boueuse pour les frotter. Et ils adorent ça ! C’est donc dans un respect complet et en toute sécurité qu’il est possible de découvrir les éléphants de Thaïlande. Le prix est certes élevé mais c’est un beau geste pour ces animaux qui souffrent bien trop souvent à cause de l’homme.

Elephant Park est accessible à tous. Il faut réserver en ligne et tout est soigneusement organisé. Une belle manière de découvrir les éléphants.