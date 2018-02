Sénégal : Rihanna est persona non grata parce qu’elle serait une Illuminati

Emmanuel Macron devait être accompagné par la chanteuse Rihanna pour son déplacement au Sénégal du 1er au 3 février. Mais, une association est vent debout contre la venue de l’artiste. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’une Illuminati bien sûr.

Un collectif « Non à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité »

C’est un communiqué ravageur. Émis par plusieurs groupes religieux unis sous la bannière d’un mouvement « Non à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité ». Il s’oppose de façon particulièrement virulente à la venue de Rihanna à Dakar.

On y apprend ainsi que l’artiste particulièrement engagée sur la thématique de l’éducation serait membre des francs-maçons et même des Illuminati. D’ailleurs, si sa venue coïncide avec la date initialement “prévue pour les Rencontres humanistes et franc-maçonniques africaines et malgaches (Rehfram)” comme le souligne Cheikh Oumar Diagne, en charge de la communication du collectif, ce n’est sûrement pas un hasard.

Le collectif enfonce le clou en expliquant l’objectif “réel” de cette venue.

Son voyage a été orchestré en complicité avec le gouvernement pour dérouler un programme éducatif qui vise à faire des futures générations de fidèles disciples de Satan

L’inauguration d’un collège a déjà été annulée pour des raisons de sécurité. Mais les gouvernements français et sénégalais n’ont pas commenté pour l’instant.