Selon l’ONU, la faim progresse toujours dans le monde

Après des décennies de baisse, la sous-alimention a augmenté depuis 2015 notamment à cause des conflits et du réchauffement climatique. Un rapport annuel publié lundi par plusieurs organisations de l’ONU (Organisation des Nations Unies) déplore une troisième année consécutive de hausse.

La faim dans le monde progresse

La faim dans le monde affectait 821,6 millions de personnes dans le monde en 2018, contre 811 l’année précédente, selon l’ONU. Parmi les objectifs de développement durable fixés pour 2030, la possibilité d’un monde sans aucune personne en état de sous-alimentation à cette échéance relève d’un “immense défi”, note le rapport. Le patron du Programme Alimentaire Mondial, David Beasley, lors d’une conférence de presse au siège de l’ONU explique qu’on « n’atteindra pas cet objectif d’ici 2010 ».

C’est une mauvaise tendance. Sans sécurité alimentaire, nous n’aurons jamais de paix et de stabilité.

A-t-il ajouté.

Le rapport a été rédigé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, avec le concours du Fonds international pour le développement de l’agriculture, l’Unicef, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la Santé(OMS).

Il est essentiel de mettre en place des politiques économiques et sociales pour contrecarrer à tout prix les effets des cycles économiques défavorables, tout en évitant de réduire les services essentiels tels que les soins de santé et l’éducation.

Déplore le rapport.

Ils appellent à une “transformation structurelle” inclusive avec les plus démunis. De plus, les auteurs du document demandent d'”intégrer les préoccupations de sécurité alimentaire et de nutrition dans les efforts de réduction de la pauvreté”, tout en luttant contre les inégalités entre les sexes et l’exclusion de groupes sociaux.

Paradoxalement, l’obésité infantile n’a jamais été aussi élevée. En 2018, environ 40 millions d’enfants de moins de cinq ans avaient un excès de poids. En 2016, 131 millions d’enfants de 5 à 9 ans, 207 millions d’adolescents et 2 milliards d’adultes étaient en surpoids, selon le rapport.