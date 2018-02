Selon les chercheurs d’extraterrestres, la crypto-monnaie est problématique

Les chercheurs d’extraterrestres du SETI ont décidé de dénoncer les mineurs de crypto-monnaies qui les empêcheraient de travailler. En effet, pour miner de la crypto-monnaie, il faut des cartes graphiques et des puces informatiques.

Le minage étant de plus en plus populaire, on constate une hausse des prix et une augmentation des délais de livraison de ces matériels informatiques. Ce qui pose problème aux chercheurs d’extraterrestres.

Un véritable problème pour leurs recherches

En effet, ces derniers en ont absolument besoin dans le cadre de leurs recherches. Voici ce qu’un chercheur a déclaré à la BBC :

Nous aimerions pouvoir utiliser les derniers processeurs graphiques… mais nous ne parvenons pas à les obtenir. Il s’agit d’un problème nouveau, qui n’est apparu que sur des commandes que nous avons effectuées au cours des derniers mois.

Malheureusement pour eux, ils ont du mal à se fournir ces derniers mois. Or, pour travailler, ils ont besoin de processeurs graphiques extrêmement puissants. C’est leur outil de travail pour analyser les fréquences de communication qui pourraient provenir des extraterrestres :

Ceci vient limiter notre capacité à rechercher des extraterrestres, et à tenter de répondre à la question : Sommes-nous seuls ? Y a-t-il quelqu’un d’autre dans l’univers ?

C’est donc un véritable problème… Pour l’instant, aucune solution n’a pu être trouvée.