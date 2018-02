Russie : Une méthode miracle pour faire déneiger les rues

En Russie, les niveaux de chute de neige sont très élevés. Ainsi, à Moscou, on parle à l’heure actuelle de 40 centimètres de neige ! Si cela freine les recherches suite à l’accident d’avion il y a quelques jours, cela pose aussi de vrais problèmes pour les habitants au quotidien. Face à l’inaction des autorités, certains habitant ont toutefois pu tester une méthode avec succès. Ecrire le nom de Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine aurait des effets miracles…

De la provocation au buzz

On devine l’ambiance de blague potache née du désespoir des habitants. Bloqués par la neige, les habitants qui cherchent des solutions miracle. Faute sans doute d’avoir suffisamment de sel, un journaliste russe a donc proposé une initiative quelque peu différente sur son compte Facebook. Ecrire le nom d’Alexeï Navalny, souvent considéré comme le seul véritable opposant à Vladimir Poutine dans la neige. Et cela a marché comme le montrent des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Des employés sans doute gouvernement ou municipaux ont été dépêchés sur place pour effacer les traces.

Ну что, именем Навального действительно можно вызвать дворников в ваш двор 👍🏻😁Теперь ясно, почему его имя лишний раз не упоминают всуе 🙊Оригинал видео: Татьяна Григорьева#жкх #нагорный #москва #юао #снег #сугробы #навальный Publié par Московский активист sur samedi 10 février 2018

Un hommage qui devrait être apprécié par l’homme politique. Pas sûr toutefois que cela constitue une compensation suffisante alors qu’il ne pourra pas se présenter à la prochaine élection présidentielle le 18 mars prochain.