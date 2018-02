Russie : Une hotline dédiée aux investisseurs en Bitcoins déprimés

La chute du marché des crypto-monnaies est catastrophique depuis le début de l’année. A tel point que certains investisseurs sont totalement déprimés. Voire tellement angoissés que certains songent carrément à mettre fin à leurs jours.

Pour aider leurs clients potentiellement stressés, le Blockchain Fund, une société russe, a décidé de mettre en place un service de soutien psychologique. Le fonds d’investissement propose donc une « hotline Bitcoin », les personnes pouvant s’entretenir directement et gratuitement avec des psychologues qui les écoutent. Si l’entretien dure plus longtemps et qu’il est personnalisé, il est alors facturé.

Une hotline pour sauver des vies

L’une des psychologues recrutée par le fonds d’investissement russe a ainsi déclaré :

Certaines personnes sont paniquées, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Au début, tout semblait bien aller dans le marché – on a ensuite pu assister à un changement radical.

L’entretien est simple, mais pourrait selon la psychologue sauver des vies :

Dans un premier temps, je vais tenter de faire connaissance avec la personne qui se trouve au bout de la ligne. Je vais ensuite écouter son histoire, puis lui donner des conseils pour l’aider à se calmer et à s’en remettre. Il est très important que la personne ne fasse rien de stupide.

L’idée semble un peu folle, mais il faut bien avouer que le Bitcoin est passé de 20 000 à 6 000 dollars en quelques semaines, ce qui est à l’origine de pertes d’argent considérables pour certains investisseurs. Après tout, pourquoi pas !