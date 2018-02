Royaume-Uni : Un ministre veut démissioner pour une minute de retard

Ministre britannique du Développement international, Michael Bates est arrivé à une séance de questions au gouvernement avec une minute de retard. Il a alors remis sa démission “avec effet immédiat” à Theresa May.

Lord Bates a bien évidemment créé la surprise générale auprès des ministres et parlementaires présents. Il a révélé qu’il se sentait “honteux” vis-à-vis de son attitude. Il a notamment forcé l’un de ses collègues à répondre à sa place. Avant de remettre sa démission, le ministre a expliqué :

J’ai toujours considéré que nous devions offrir et présenter la plus grande courtoisie et le plus grand respect en répondant […] aux questions légitimes des parlementaires.