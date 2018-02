Royaume-Uni : jaloux, il étrangle sa compagne car son ex a un pénis plus grand que le sien

Jaloux, un homme a agressé sa petite amie, au Royaume-Uni. Il craignait que son pénis soit plus petit que celui de son ex.

Une question de taille

Nathan Galvin, 29 ans, a été condamné à trois ans de prison après avoir violemment battu sa petite amie. L’homme, qui vit dans le Kent, au Royaume-Uni, était devenu obsédé par la taille du sexe de son ex-petit ami.

En couple depuis 10 mois, Nathan Gavin a alors exigé de savoir lequel des deux avait le plus grand pénis. Il a également voulu savoir qui était le plus performant au lit, rapporte Metro UK. Toutefois, elle a refusé de répondre et il l’a agressée une première fois.

Puis, une semaine plus tard, il a reposé la même question. Cette fois-ci, il a frappé la jeune femme et a même tenté de l’étrangler devant ses enfants. C’est un voisin qui a entendu les cris de la victime et qui a alerté les forces de l’ordre.

Il la menace au tribunal

Interpellé, Nathan Galvin a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Lors du procès, il a fait un geste imitant un pistolet et a pointé ses doigts sur la victime. Le juge a immédiatement augmenté sa peine de quatre mois.

Nous sommes face à un homme qui est un danger pour les femmes et pour la société en général.

a déclaré le juge.

L’homme avait déjà été accusé d’avoir agressé quatre de ses anciennes petites amies, ainsi que sa propre sœur.