Rome hausse le ton face à Bruxelles sur la question des migrants

Après les attaques répétées cet été du ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini (qui est aussi vice-Premier ministre) sur la question migratoire, l’Union européenne est désormais aussi la cible de son alter ego du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), Luigi Di Maio, qui a fait monter la pression d’un cran.

Nous avons eu l’occasion de voir au cours de ces derniers mois comment fonctionne l’approche modérée envers l’Union européenne et comment fonctionne la ligne dure envers l’Union européenne

, a déclaré ce dernier sur Facebook.

Si l’UE s’obstine dans ce comportement, si demain (vendredi) la réunion de la Commission ne décide rien, il n’en sort rien sur le navire Diciotti et sur la redistribution des migrants, alors moi et tout le M5S nous ne serons plus disposés à donner 20 milliards d’euros à l’Union européenne chaque année