Réunir les familles séparées à la frontière, une tâche titanesque aux Etats-Unis

“Lorsque je parle avec les parents, ils ont le regard fixé dans le vide parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas comprendre, ils ne peuvent accepter, ils ne peuvent croire qu’ils ignorent où se trouvent leurs enfants et que le gouvernement américain les leur a retirés”, explique à l’AFP Jodi Goodwin, avocate spécialisée dans l’immigration au Texas.

C’est incroyablement poignant et un mépris épouvantable des procédures

poursuit cette avocate du Centre des migrations pour les droits humains qui travaille bénévolement à la frontière depuis 1995.

Plus de 2.300 enfants ont été séparés de leurs parents entre le 5 mai et le 9 juin, selon les chiffres du gouvernement fédéral américain.

Ils ont été placés dans des centres par les garde-frontières américains après la décision de Donald Trump en avril d’appliquer une politique de “tolérance zéro” en matière d’immigration pour tenter de dissuader les candidats à l’exil aux Etats-Unis.

Mais la violente polémique qui a suivi la révélation de ces chiffres et les images de jeunes enfants, y compris des bébés, en pleurs dans des enclos grillagés a contraint le milliardaire républicain à rétropédaler mercredi par le biais d’un décret mettant fin aux séparations systématiques.

La crise humanitaire qui sévit depuis plusieurs semaines est pourtant loin d’être achevée. D’autant que si le dossier des parents n’est pas réglé dans les 72 heures, les enfants sont envoyés dans des centres du ministère de la Santé parfois jusqu’à New York, à des milliers de kilomètres de la frontière.

“Le seul fait qu’il soit si difficile de suivre à la trace où se trouvent les parents et où se trouvent les enfants” empêche une résolution du problème du jour au lendemain, relève Mme Goodwin, citant l’exemple de six demandeurs d’asile ayant perdu la trace de leurs enfants depuis des semaines.

D’après elle, l’organisme ayant pris en charge les enfants ne dispose pas d’un système pour se synchroniser avec les autorités migratoires qui détiennent les parents et assurer ainsi une fluidité des informations.

décrit l’avocate.

Tout le monde agit dans l’urgence pour tenter d’éteindre un incendie et que les choses continuent bon an, mal an à fonctionner.