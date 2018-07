Que devient Arya Permana, l’enfant le plus gros au monde ?

Vous vous souvenez sans doute du jeune garçon Arya Parmana devenu tristement célèbre pour être l’enfant le plus gros du monde ? Eh bien nous avons quelques nouvelles de l’enfant, et elles sont plutôt bonnes !

Il y a environ un an, nous vous parlions d’Arya Permana, un jeune garçon qui vivait en Indonésie. Il n’avait que 11 ans mais souffrait d’obésité morbide. En effet, il pesait 192 kilos, ce qui est très impressionnant pour un petit garçon de son âge. Pourtant, il est né à 3,7 kilos, ce qui est tout à fait normal pour un bébé. C’est à partir de l’âge de cinq ans que les choses se sont corsées.

En effet, Arya avait constamment faim, et sa maman lui a donné tout ce qu’il voulait. Par amour pour lui a-t-elle expliqué. Ce fut le début d’un terrible engrenage. A tel point que la vie d’Arya Permana fut menacée. Le petit garçon risquait de mourir s’il continuait à prendre du poids. Il fallait donc intervenir très rapidement.

Une opération rare pour son âge

Les médecins ont pris en charge le petit garçon et sa famille. Ils ont décidé de lui faire subir une sleeve gastrectomie. Cette opération n’avait jamais été réalisée sur un patient aussi jeune. Mais c’était la seule solution pour tenter de le sauver.

Il a donc subi cette opération en 2017. En seulement un mois, il avait déjà perdu 31 kilos. Et un an plus tard… il a perdu beaucoup de poids ! Il pèse encore 103 kilos, mais son état de santé s’est nettement amélioré. En effet, il se porte beaucoup mieux et peut reprendre une vie plus normale pour son âge.

Certes, Arya permana a encore un long chemin à parcourir pour perdre encore du poids. Mais ce qu’il a fait en seulement une année est merveilleux. Il poursuit ses efforts, et parcurt environ 2 km par jour à pieds pour faire de l’exercice. Bien évidemment, son alimentation est étroitement contrôlée.

Nous lui souhaitons beaucoup de courage dans sa lutte contre l’obésité et reviendront vous donner des nouvelles de ce petit garçon pas tout à fait comme les autres.