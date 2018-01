Un professeur d’art renvoyé pour avoir montré à ses élèves des tableaux de nus

Un professeur d’art d’élèves de 6ème s’est fait renvoyer de la Lincoln Elementary School à Hyrum, dans l’état de l’Utah. Afin de préparer ses élèves à une future visite au musée, Mateo Rueda a voulu leur présenter de grandes œuvres de grands peintres italiens et français. Il s’est servi d’une “Art Box“, boîte éditée par la maison Phaïdon et qui contient des cartes représentant des œuvres d’art, notamment la fameuse Joconde ainsi que des travaux de Vincent Van Gogh et Claude Monnet. Les étudiants ont pu voir L’Odalisque de François Boucher ainsi que le portrait de l’ère impressionniste d’Iris Tree d’Amadeo Modigliani, avant que leur enseignant décide de retirer les cartes “gênantes” du paquet, s’apercevant que cela mettait mal à l’aise certains.

Le professeur s’était procuré l’Art Box dans la bibliothèque de l’école et affirme qu’il n’était pas au courant qu’elle contenait des tableaux de nus quand il a fait sa présentation.

Vanessa Rose Pixton a décidé de porter plainte, affirmant que Mateo Rueda aurait voulu rabaisser ses élèves, notamment son fils de 11 ans.

Mateo Rueda a nié au Herald Journal avoir fait cette déclaration :

Quelques jours après, la police s’est rendue sur les lieux pour enquêter sur une plainte selon laquelle Rueda montrerait de la pornographie aux étudiants. Les enquêteurs ont retrouvé sur place des cartes d’œuvres de nus déchiquetées par la directrice de l’école, Jeni Buist, à la demande du district scolaire. Le shérif Chad Jensen a déclaré :

Malgré cette décision et le soutien de nombreux parents d’élèves, l’école a décidé de licencier le professeur d’art après 2 jours de suspension.

Jim Dabakis, sénateur démocrate de l’Utah a lui aussi pris la défense de l’enseignant.

Cache County School District fired an art teacher after a 6th-grade class saw a postcard of this Impressionist painting. Ever been to an art museum Cache County School District? Apologize to the teacher and give back the job now. #utpol pic.twitter.com/4VuD37qU1k

— Jim Dabakis (@JimDabakis) December 30, 2017