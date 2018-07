Donald Trump estime que l’Union européenne traite les Etats-Unis « très mal » et « très injustement ».

Donald Trump est toujours très remonté contre l’Europe. Et il l’a fait savoir à l’occasion d’un entretien avec la chaîne américaine Fox News dimanche 1er juillet.

L’Union européenne fait probablement autant de mal que la Chine. C’est juste qu’elle est plus petite.

A ainsi déclaré le président américain.

C’est terrible ce qu’ils nous ont fait.

A estimé le milliardaire ajoutant que ces pays « nous traitent très mal, ils nous traitent très injustement ».

Depuis le début de l’année, Donald Trump a lancé une offensive sur le commerce international. D’un côté, contre la Chine qu’il accuse de vol de la propriété intellectuelle. Mais aussi contre les Européens et les Canadiens. Tous ont répliqué par des mesures de représailles, s’engagent dans une véritable guerre commerciale.

Les voitures allemandes en ligne de mire.

Donald Trump a notamment justifié sa décision d’imposer à tous les partenaires commerciaux des États-Unis des tarifs douaniers sur les importations d’acier et d’aluminium :

Si nous ne l’appliquons pas à tout le monde alors ils passent par les pays qui n’y sont pas soumis. Et vous perdez beaucoup de temps.

En effet, agacés par les taxes américaines imposées depuis le 1er juin sur leurs exportations d’acier et d’aluminium, les pays européens ont réagi. Ils ont ainsi relevé à leur tour les droits de douane sur certains produits américains. Par ailleurs, interrogé sur l’opportunité de faire plutôt front avec les alliés des Etats-Unis contre la Chine, le président américain a répondu par la négative.

Les Européens ne veulent pas nos produits agricoles. En toute honnêteté, ils ont leurs agriculteurs donc ils veulent protéger leurs agriculteurs. Mais nous ne protégeons pas les nôtres.

A-t-il relevé. Or, il a également évoqué le marché automobile. Ainsi, Donald Trump a pointé du doigt les marques allemandes alors que « nous ne pouvons pas y faire entrer nos voitures ». Pour rappel, l’administration Trump a lancé en juin une étude en vue d’une éventuelle augmentation des droits de douanes sur les importations automobiles. Or, dans une lettre adressée, ce lundi 2 juillet, aux autorités américaines, la Commission européenne estime que des produits américains d’une valeur pouvant aller jusqu’à 294 milliards de dollars (soit 19% des exportations américaines en 2017) pourraient être touchés par les mesures prises par l’Europe et les autres partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Des sanctions contre l’Iran

Enfin, Donald Trump a évoqué un autre sujet de contentieux avec l’Europe. Ainsi, le président des Etats-Unis a réaffirmé que les sociétés européennes faisant affaire avec l’Iran seraient sanctionnées :

Oui, bien sûr. C’est ce que nous faisons. Absolument.

En se retirant le 8 mai de l’accord international sur le nucléaire iranien de 2015, le président avait annoncé le rétablissement de sanctions américaines visant la République islamique. Et ce, y compris pour les entreprises de pays tiers qui y commercent ou y investissent.