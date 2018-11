Port de l’abaya en Arabie saoudite : Les Saoudienne retournent leur veste en signe de protestation

Les Saoudiennes sont en colère. Dans ce pays ultra-conservateur, des femmes ont lancé un mouvement de protestation contre le port de l’abaya. Elles ont posté sur les réseaux sociaux des photos où elles portent ce vêtement à l’envers.

Pour mémoire, l’abaya est un vêtement qui recouvre tous les autres. Il est essentiellement porté en Arabie saoudite et dans les pays du golfe Persique. Et dans une moindre mesure au Maghreb. Ainsi, l’abaya permet-il de couvrir l’ensemble du corps à l’exception du visage, des pieds et des mains. Or, en Arabie saoudite, les femmes sont tenues de porter en public ce vêtement habituellement noir. Elles doivent donc recouvrir intégralement leur corps.

Pourtant, le prince héritier, Mohammed ben Salmane, a annoncé en mars dernier que le port de l’abaya n’était pas obligatoire dans l’islam. En effet, à l’occasion d’une interview accordée en mars à la chaîne de télévision américaine CBS, le prince héritier a déclaré :

En outre, le prince a ajouté que cela « ne désigne pas particulièrement une abaya noire ».

Sauf que dans la pratique, rien n’a changé sur ce point. Et aucune décision officielle à ce sujet n’a été publiée. Par ailleurs, après l’intervention du prince Mohammed ben Salmane, un important dignitaire musulman, le cheikh Ahmed ben Kassim al-Ghamdi, a pesé dans le débat. Il s’est notamment inscrit en faux contre cette idée très répandue selon laquelle le noir serait la seule couleur admissible selon l’islam pour les abayas.

Ainsi, utilisant le hashtag « abaya à l’envers », des dizaines de Saoudiennes ont publié des photos d’abayas retournées.

‘Using the hashtag “inside-out abaya”, dozens of women have posted pictures of flipped robes in a rare protest against the strict dress code.’ @AFP https://t.co/UERdqGgnpq

Because #Saudi feminists are endlessly creative, they’ve come up with new form of protest & given it hashtag “inside-out Abaya” #العبايه_المقلوبه. They are posting pictures of selves wearing their Abayas inside-out in public as a silent objection to being pressured to wear it.

