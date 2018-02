Pérou : Il tente de violer une femme, la communauté le punit avec un fouet

C’est l’application de la loi du Talion au milieu de la jungle. A Satipo, une ville de l’Amazonie péruvienne, un homme, ivre, a tenté de s’introduire chez une femme au petit matin. Surpris, il a ensuite été puni à coups de fouet.

10 coups de fouet par membre de la famille

L’homme était semble-t-il ivre lorsque les faits se sont déroulés. Il tente d’entrer chez une femme pour abuser sexuellement d’elle. Alors que les affaires de viols et d’agression sexuelles se multiplient récemment au Pérou, les organisations d’habitants ne veulent plus se laisser faire.

Grâce aux cris de la femme attaquée, les habitants ont pu intervenir et capturer l’agresseur. Il a alors confessé les faits et a accepté de recevoir une punition au fouet. C’est la vidéo de celui-ci, publiée sur le réseau social Facebook qui fait désormais le buzz au Pérou. Obligé à se dévêtir, le jeune homme est recouvert par quelques feuilles de papier pour protéger son intimité. Puis, la victime et tous membres de sa famille l’ont puni avec un fouet, chacun à 10 reprises.

On peut notamment entendre dans la vidéo “les mauvaises conduites doivent être punies” ou encore “tu venais pour la femme ou les petites filles “? Des mots qui résonnent alors qu’une petite fille de 9 ans, violée par son père vient d’accoucher au Pérou.