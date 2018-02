Pérou : la fillette de 9 ans violée par son père a accouché

Les faits se déroulent à Tacna, dans le sud du Pérou. Une petite fille de 9 ans vient de donner naissance à son propre bébé dans l’hôpital Hipólito Unanue. Elle avait été violée par son père.

Sa mère essayait de cacher les viols

On vous en avait parlé il y a quelques mois. A l’époque, la petite fille était déjà enceinte de cinq mois et ne pouvait plus avorter. Aujourd’hui âgée de 9 ans, elle avait été violée pendant près d’un an par son père. La naissance a finalement eu lieu le 22 janvier dernier.

Depuis la découverte de la grossesse au mois de novembre dernier, c’est un groupe de religieux qui s’occupait de la fillette. La mère a en effet perdu la garde. Elle savait en effet ce qui se passait et avait refusé de porter plainte contre son époux. Le père lui, après avoir essayé de fuir a été capturé. Il est désormais emprisonné, en attente d’un jugement.

Selon les médecins, malgré les risques d’un tel accouchement, la fillette et son bébé, une petite fille de 3,3 kilos sont en bonne santé. Elle devrait maintenant recevoir l’aide d’un programme spécifique du gouvernement péruvien.