Pérou : 44 morts dans un nouvel accident de bus

Il y a quelques semaines, c’est au nord de Lima, au Pérou qu’un terrible accident de bus coûtait la vie à 50 personnes. Cette fois, c’est plus au sud, près de la ville d’Arequipa qu’un bus a chuté dans un ravin. Au moins 44 personnes sont mortes selon les derniers bilans.

L’accident a eu lieu ce mercredi 21 février sur la côte péruvienne. Un bus qui allait en direction d’Arequipa a terminé sa route dans un ravin. Alors que les premières estimations faisaient état de 25 morts, ce sont au moins 44 personnes qui seraient finalement décédées. Le général Walter Ortiz, chef de la police régionale a expliqué par ailleurs que :

Le nombre total de blessés reste encore inconnu pour l’heure. L’accident se serait déroulé en tout début de journée. Le bus qui comptait deux étages a dévalé dans un ravin sur environ 200 mètres.

Pour le pays, il s’agit en quelques mois de la seconde grande tragédie routière. L’accident survenu en début d’année constitue un record depuis 40 ans pour le pays. Mais, chaque année ce sont des centaines de personnes qui trouvent la mort en raison de l’état des routes mais aussi de l’imprudence des automobilistes. Selon le journal local El Comercio, en 2017 le pays a connu au moins 3.327 accidents routiers et 772 morts liés à ceux-ci.

