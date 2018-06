Pays-Bas : Une camionnette fauche des piétons au festival Pinkpop

Aux Pays-Bas, une camionnette a fauché quatre piétons dans la nuit de dimanche à lundi 18 juin à proximité du festival Pinkpop à Landgraaf. La police néerlandaise a annoncé que cette attaque avait fait un mort et trois blessés graves.

Le chauffeur toujours recherché

Ainsi, l’incident a eu lieu vers 4h (3h en France) près d’un camping du festival, sur le Mensheggerweg, dans le sud du Pays-Bas, à kilomètres de la frontière allemande. Un hélicoptère de secours est intervenu sur les lieux. Par ailleurs, la chaussée a été provisoirement fermée à la circulation, « en raison de l’enquête technique de la police en cours ».

La camionnette impliquée est encore recherchée.

A précisé la police locale sur son compte Twitter.

Le Pinkpop Festival est l’un des plus importants festivals de musique rock des Pays-Bas. Il s’agit d’un des premiers festivals européens. Or, il est aujourd’hui reconnu par le Livre Guiness des records comme le plus vieux festival annuel du monde. Ainsi, avec des têtes d’affiche comme Pearl Jam, les Foo Fighters ou Bruno Mars cette 49ème édition du festival Pinkpop a attiré quelque 67.000 visiteurs par jours vendredi, samedi et dimanche, d’après le directeur Jan Smeets, cité par l’agence néerlandaise de presse ANP.

S’agit-il d’un accident ou d’une attaque ? Pour l’heure, les circonstances du drame sont encore très floues.