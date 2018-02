Les paroles de l’hymne canadien changées pour devenir “plus inclusives”

Une décision saluée par certains et vivement dénoncée par d’autres, qui a créé une véritable polémique au Canada.

Une décision très controversée

Ce changement a été fait en faveur de l’égalité des sexes. C’est en effet la consigne qui a été suivie pour modifier les paroles de Ô Canada, l’hymne national du pays. Cette nouvelle loi, nommée “C-210” et intitulée “loi modifiant la loi sur l’hymne national (genre)” a été adoptée mercredi 31 janvier par les sénateurs canadiens. Les paroles sont ainsi devenues neutres, afin d’englober de façon indifférentes les hommes, les femmes et tous les autres genres.

Le projet de loi #C210 a été adopté à la troisième lecture au Sénat : https://t.co/udUoiMELpm #SenCA #polcan pic.twitter.com/mTPOngjtQP — Le Sénat du Canada (@SenatCA) January 31, 2018

Pour entrer davantage dans le détail, la mesure concerne le passage suivant : “In all thy sons command“. Celui-ci a ainsi été transformé en : “In all of us command“. La phrase dont il est tiré, “True patriot love in all thy sons command” signifie en français “L’amour d’un pays emplit le cœur de ses fils qui l’ont bâti“. Il voudra maintenant dire : “L’amour d’un pays emplit le cœur de nous tous qui l’avons bâti“.

Pour que la mesure soit définitivement adoptée, il ne manque plus la validation de la reine. Cette mesure permettrait ainsi de rendre l’hymne “plus inclusif et moins discriminatoire“. C’est le sénateur Mauril Bélanger qui avait proposé cette loi dès 2015, soit une année avant sa mort. Il avait ainsi réalisé plusieurs sondages qui montraient que les canadiens étaient en majorité favorables à ce changement de paroles.