Pakistan : le viol et meurtre d’une fillette de 8 ans choquent tout le pays

Zainab Ansari, une petite fille de 8 ans, a été enlevée, violée et tuée au Pakistan. La fillette, disparue la semaine dernière, en chemin vers une école coranique, a été retrouvée dans les ordures mardi, dans la ville de Road Kot. Une caméra de sécurité a capté les derniers moments de la jeune fille en vie.

CCTV footage of the guy who apparently murdered Zainab… DPO Kasur is investigating the case .. Some clear images are also obtained along with other clues which may lead to the main culprit IA #JusticeForZainab #Kasur – a heart wrenching incident! pic.twitter.com/BnkQRb6btO

— Abubakar Umer (@abubakarumer) January 9, 2018