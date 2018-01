Overdose de Viagra en Thaïlande : Nu à l’aéroport, il lance ses excréments sur le personnel

Il court nu dans l’aéroport

Après avoir avalé trop de Viagra lors de ses vacances en Thaïlande, Steve Cho, 27 ans, originaire de New York, est devenu fou à l’aéroport de Phuket. En effet, alors qu’il attendait son vol pour Incheon, en Corée du Sud, il s’est déshabillé et s’est mis à courir nu.

Il lance ses excréments sur le personnel

Six agents de la sécurité ont dû intervenir pour le contrôler. Puis, il a déféqué et a jeté ses excréments sur le personnel au sol, tout en criant. L’une des passagères, Wannee Ming, 28 ans, a déclaré:

C’est la chose la plus effrayante et la plus répugnante que j’ai vu dans un aéroport.

Trop de Viagra

Selon The Mirror, Steve Cho a été interpellé par la police touristique de l’aéroport, jeudi 4 janvier 2018. Il a ensuite révélé à la police qu’il avait avalé trop de viagra. Il a présenté ses excuses et a déclaré qu’il était prêt à payer des dommages et intérêts pour les dégâts occasionnés. Hospitalisé, il a été observé par un psychiatre.