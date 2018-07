Nouvelle-Zélande : Le Premier Ministre accuse l’Australie d’avoir copié leur drapeau et leur demande de changer le leur

Le Premier Ministre de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement Australien s’écharpent sur la question de leurs drapeaux, similaires et souvent confondus. Lequel des deux pays devra changer sa bannière ?

Imbroglio diplomatique : Entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, pays pourtant voisins, rien ne va plus. Du moins, au niveau de leurs drapeaux. Puisque Winston Peters, Premier Ministre de Nouvelle-Zélande, reproche à l’Australie d’avoir copié le drapeau néo-zélandais. Et il est vrai que les deux étendards se ressemblent : Porteurs de l’Union Jack (drapeau du Royaume-Uni) dans le coin gauche, ils arborent également chacun des étoiles dans la partie droite, le tout sur fond d’un bleu royal.

Le drapeau Néo-Zélandais, plus vieux que celui de l’Australie

Pour pallier cette situation confuse, Winston Peters propose une solution radicale : Que l’Australie modifie son drapeau. Et pour les convaincre, le Premier Ministre néo-zélandais possède un argument de taille, car le drapeau de sa patrie serait plus vieux que celui du grand pays. Et l’Histoire lui donne raison, puisque la bannière néo-zélandaise daterait de 1902, tandis que celle de l’Australie aurait été conçue bien plus tard, en 1954.

Et l’affaire, qui peut paraître anecdotique, est on ne peut plus sérieuse, puisque d’après un sondage réalisé en ligne par le New-Zeland Herald, 61% de la population locale approuve la revendication de leur Premier Ministre. Lequel ne manque pas de s’exprimer à ce sujet :

Nous avions un drapeau et nous l’avions depuis longtemps […] Il a été copié par l’Australie et ils devraient changer leur drapeau et respecter le fait que nous avons eu ce motif les premiers

A plaidé Winston Peters sur la chaîne locale TVNZ, ajoutant qu’il souhaite voir restauré le caractère « unique » de leur bannière.

Des confusions fréquentes entre les deux drapeaux

Comme l’indique le Guardian, il n’est pas rare que les deux drapeaux soient confondus lors d’événements internationaux. Comme lors des jeux olympiques de Rio en 2016, où pour remettre une médaille, le drapeau de la Nouvelle-Zélande a été interchangé avec celui de l’Australie.

Ce n’est pas non plus la première tentative de Winston Peters de faire changer les deux drapeaux. En 2016, un référendum sur cette problématique avait été organisé dans le pays, et 56,6% de Néo-Zélandais ont souhaité garder leur drapeau, contre 43,2% qui préféraient voir une feuille de fougère argentée, symbole du pays, figurer à la place de l’Union Jack.

Un article publié mardi 25 juillet dans Newshub sur la question des drapeaux et de leurs origines pourrait aider à départager les deux points de vue. Le débat ne risque pas de s’achever de sitôt.