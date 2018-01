La nouvelle arme nord-coréenne qui fait froid dans le dos

Lors du festival de sculpture sur glace de Pyongyang, les visiteurs ont pu admirer une réplique grandeur nature d’un missile particulièrement impressionnant. Il s’agit en effet du missile intercontinental Hwasong-15.

La Corée du Nord est désormais une puissance nucléaire

Mercredi dernier, le journal officiel du régime Rodong Sinmun a publié une photo de cette grande statue de glace. On peut voir des spectateurs poser devant le missile et se prendre en photo emmitouflés dans leurs vêtements d’hiver. En arrière-plan, des feux d’artifice explosent dans le ciel pour célébrer le nouvel an.