Le nombre d’enfants tués dans la guerre en Syrie ne cesse d’augmenter selon l’UNICEF

Le nombre d’enfants tués dans la guerre en Syrie a doublé en 2017 par rapport à l’année précédente. Ce constat dramatique a été établi par l’Unicef, selon des informations et des chiffres alarmants dévoilés ce lundi. Plus de 360 enfants ont ainsi été blessés en 2017.

En 2017, la violence aveugle et extrême a tué le plus grand nombre jamais connu d’enfants, 50 % de plus qu’en 2016.

L’année 2018 s’annonce encore bien plus sombre malheureusement. Près de 200 enfants sont morts dans la zone de l’enclave rebelle de la Ghouta orientale depuis février. Ces jeunes victimes ont été emportées par des bombardements des forces du régime, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Cet organisme précise également que les enfants représentent 20 % des victimes civiles de cette offensive. L’escalade récente dans le conflit syrien a impacté 1 000 enfants (blessés ou tués), uniquement dans les deux premiers mois de l’année 2018.

Le directeur régional de l’Unicef, Geert Cappelaere, a notamment évoqué le terrible sort des enfants handicapés qui « font face au risque très réel d’être négligés et stigmatisés alors que le conflit se poursuit sans répit ».

Selon l’Unicef, près de 3,3 millions d’enfants sont exposés aux engins explosifs à travers tout le pays. Un nombre impressionnant d’établissements scolaires ont été ciblés en 2017 également par des bombardements. Le conflit syrien a causé la mort de plus de 350 000 personnes en l’espace de sept ans. Les enfants et la jeunesse syrienne paient un lourd tribut dans le conflit. Des milliers d’enfants souffrent également de malnutrition à travers le pays.

No end in sight to seven years of war in #Syria:

Children disabled by violence risk being forgotten and stigmatized.#ChildrenUnderAttack#ENabled pic.twitter.com/DkmqzXA92m

— UNICEF MENA (@UNICEFmena) March 11, 2018