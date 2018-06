Nicaragua : la violence se poursuit en province, des morts et des blessés

Six morts, dont un Américain de 48 ans, plusieurs blessés, des arrestations et des dégâts matériels: la violence s’est poursuivie samedi 2 juin au Nicaragua, où la ville de Masaya, près de la capitale Managua, a connu de nouveaux et violents affrontements entre manifestants et police anti-émeute, a constaté une équipe de l’AFP.