New York : Des chiens manifestent contre l’expérimentation animale

Et après tout, pourquoi pas ! Ce mercredi 24 janvier, ce sont des chiens qui ont manifesté devant le siège des Nations Unies à New York pour protester contre l’expérimentation animale. Un coup de buzz qui a parfaitement fonctionné.

Ce mercredi à New York, ce ne sont pas des manifestants ordinaires qui ont été photographiés devant le siège des Nations Unies. En effet, plusieurs chiens portaient des pancartes et des banderoles, sur lesquelles on pouvait lire la chose suivante :

Stop aux tests sur les animaux.

Une manifestation canine inédite

Cette manifestation canine est une première. L’idée est de protester contre l’utilisation de l’expérimentation animale, notamment dans l’industrie des cosmétiques. On évoquait déjà le triste destin des chiens de laboratoire dans cet article. Il faut en effet savoir que chaque année, ce sont 500 000 animaux qui souffrent le martyr. Ils sont dans des laboratoires, pour la mise au point de produits de beauté.

C’est justement une marque cosmétique célèbre qui a mis au point cette manifestation canine. En effet, The Body Shop est à l’origine de l’action coup de poing, qui a pour objectif de soutenir la campagne Forever Against Animal Testing :

The Body Shop croit passionnément au bien-être des animaux et est convaincu qu’aucun animal n’a besoin de souffrir au nom de la beauté. Nous avons organisé une manifestation animale avec des chiens car ils ont été pour nous un puissant symbole pendant notre campagne Forever Against Animal Testing, représentant notre relation avec les animaux et nous connectant avec nos plus fervents supporters à poils « sans cruauté animale ». Cette manifestation unique est le symbole de notre immense ambition de mettre fin aux tests sur les animaux à l’échelle planétaire. Nous encourageons maintenant chaque personne, chaque entreprise et chaque gouvernement à rejoindre notre campagne afin de nous aider à finir ce que nous avons commencé.

Envoyer un message fort

Cette manifestation fait suite à la pétition qui a été lancée sur le site de la marque en 2017. Cette dernière demande la fin de l’expérimentation animale en laboratoire. La pétition a déjà recueilli plus de 4 millions de signatures. Lorsqu’elle atteindra les 8 millions, elle sera présentée aux Nations Unies.

Avec cette manifestation originale, la représentante de The Body Shop et celle de Cruelty Free International espèrent envoyer un message fort. Elles s’adressent notamment aux consommateurs :

Nous avons fait d’énormes progrès vers notre objectif qui est de bannir les expérimentations animales dans l’industrie des cosmétiques, mais il reste encore du travail à faire. Nous voulons voir toutes les entreprises opposées aux tests sur les animaux affirmer leur soutien et encourager leurs clients à en faire de même.

Le combat sera long, mais c’est tous ensemble que nous pouvons faire avancer les choses. Car l’expérimentation animale, c’est tout simplement inadmissible.