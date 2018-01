New Jersey : Piloter un drone en état d’ivresse est désormais interdit

Une loi interdisant de piloter un drone en état d’ivresse vient d’être votée dans le New Jersey. Cette mesure a pour but de réguler l’utilisation des engins dont la croissance ne cesse d’augmenter. Les contrevenants pourront être condamnés à une peine de prison de six mois et une amende de 1000 dollars.

“Les drones entraînent de plus en plus de perturbations” selon une élue

Dans le New Jersey, il est désormais illégal de piloter un drone “d’une façon mettant en danger la vie ou la propriété d’autrui”. Le pilotage sous l’emprise d’alcool ou de drogue est notamment strictement interdit. En cas de non respect de la loi, une peine de prison de six mois maximum, une amende de 1000 dollars, ou les deux, peuvent être requis. Chris Christie, gouverneur sortant de l’Etat de New York, a signé cette loi le lundi 16 janvier. La mesure avait préalablement été adoptée par le Parlement local.

Cette loi interdit également le pilotage d’un engin dans le but d’obtenir des informations sur un établissement pénitentiaire ou de mettre en jeu sa sécurité. Les personnes utilisant un drone qui compromettrait une mission des personnels de secours s’exposent elles aussi à des poursuites.

Par le biais d’un communiqué de presse, la démocrate Annette Quijano, l’une des élus ayant mis en place la mesure, a déclaré :

Les drones entraînent de plus en plus de perturbations, en étant à l’origine de collisions évitées de justesse avec des avions, perturbant les opérations des pompiers ou en étant utilisés pour introduire illégalement des drogues ou d’autres produits de contrebande en prison

Depuis quelques années, les drones connaissent un succès croissant en magasins. Les projections pour les années à venir annoncent d’ailleurs une hausse des ventes d’engins. De plus en plus d’Etats américains régulent leur utilisation, en complément des règles de la FAA, l’autorité aérienne fédérale. Une quarantaine d’Etats a en effet déjà adopté une ou plusieurs lois en rapport avec les drones.