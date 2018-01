Un ministère contre la solitude voit le jour au Royaume-Uni

L’intitulé fait les grands titres de la presse mondiale. Un ministère de la solitude a été lancé au Royaume-Uni par Theresa May, la Première ministre britannique. Mais, à quoi va-t-il vraiment servir ? On décrypte cette annonce pour vous.

Lutter contre l’isolement social

9 millions de personnes. C’est la quantité de britanniques qui souffrent de solitude selon la Croix Rouge. En réponse à ce phénomène, Theresa May vient donc d’annoncer l’ouverture d’un ministère dédié qui sera en charge de mener la lutte contre l’isolement social. A travers un communiqué, elle détermine le contour du problème.

Pour un trop grand nombre de personnes, la solitude est la triste réalité de la vie moderne

Le projet a vu le jour en 2016, à l’initiative de Jo Cox, une députée travailliste qui a ensuite été assassinée par un militant néo-nazi. Elle avait même constitué une commission parlementaire bipartisane en charge du problème. L’initiative de Theresay May constitue une sorte d’hommage comme elle l’a précisé.

Nous devons faire tout ce que nous pouvons afin qu’en mémoire de Jo nous mettions fin, pour de bon, à l’acceptation de l’isolement (…) triste réalité de la vie moderne

C’est Tracey Crouch, déjà Secrétaire d’Etat chargée du Sport et de la Société civile qui sera en charge de ce nouveau portefeuille. Des fonds spéciaux vont être débloqués mais on ignore encore le montant. Or, c’est bien celui-ci qui importe afin de donner un véritable potentiel à ce nouveau ministère. Pour comprendre l’ampleur du problème, selon une étude de Age UK au moins 200.000 Britanniques peuvent passer un mois ou plus sans communiquer avec des membres de leurs familles ou des proches.

Quelle est la situation en France ?

Qu’en est-il de la situation dans l’Hexagone ? Si Emmanuel Macron n’a pas encore annoncé l’ouverture d’un ministère de ce type, impossible pour autant d’ignorer la réalité du phénomène. Le magazine Pleine Vie a réalisé une enquête sur le sujet qui a été publiée jeudi 18 janvier. 6 millions de personnes en France souffriraient de grande solitude.

Manque d’échange, de communication, sentiment d’être inutile ou encore manque affectif. Les symptômes sont variés et rendent compliquée la tâche de venir en aide aux personnes en difficulté. De façon surprenante, ce sont les 18-24 ans qui sont les plus touchés. Enfin, à défaut d’un ministère, le tissu associatif, la famille ou le voisinage constituent les principaux remèdes. Le 23 janvier 2018, l’association Astrée, présente dans 11 grandes villes de France, organise les premières journées dédiées aux solitudes.