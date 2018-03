“Merde noire ! Je suis blanche, je peux te tuer et rien ne m’arrivera”, racisme décomplexé à Madrid

L’acteur Marius Makon se trouvait dans un café de Mostoles, à Madrid lorsqu’il a été victime d’une agression raciste. Une femme lui a dit qu’elle pourrait le tuer sans qu’il ne lui arrive rien avant de le frapper à deux reprises.

“Je ne veux pas de noirs ici”

Les faits se sont déroulés la semaine dernière à Madrid en Espagne. Marius Makon, s’approche alors du bar pour commander un café. C’est à ce moment-là qu’une femme accompagnée par un homme lui lance” Je ne ne veux pas de noirs ici ou devant moi”.

L’acteur, connu sous son nom d’acteur d’Elton Prince tente alors de calmer le jeu :

Non Madame, je ne suis là que pour un moment et je m’en vais. Je n’ai aucun intérêt à rester près de vous longtemps.

He sufrido un ataque de índole racista ésta mañana en una cafetería multiracial de nuestra querida Madrid.Habiéndome… Publié par Marius Makon sur dimanche 4 mars 2018

La femme de 33 ans, origine du Salvador selon nos confrères d’El Pais, lui aurait alors répondu

Je n’en ai rien à faire, merde noire, pars d’ici ! Je suis blanche, je peux te tuer et rien ne se passera

Elle aurait ensuite attrapé une bouteille de bière et l’aurait utilisée pour frapper l’acteur à la tête à deux reprises.

Le propriétaire du bar et les autres clients lui sont alors venus en aide et ont appelé la police. La femme a été interpellée brièvement avant d’être relâchée par la police. L’ONG Réseau des migrants d’Espagne a demandé une “sentence immédiate” et réclame une condamnation pour ce qui s’est passé. Marius Makon a lui porté plainte mais préfère relativiser sur son compte Twitter.

Le racisme est une chose, l’amour en est une autre. Je choisis l’amour. Merci à tous et bonne fête de la femme