Maroc : le service militaire obligatoire rétabli dans le pays

C’est au cours d’un conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI, que le gouvernement marocain a officiellement adopté le rétablissement du service militaire obligatoire.

Réactions mitigées

Le texte dont les décrets d’application ont été adoptés ce jeudi 7 février fixe les “modalités de recensement, de sélection et d’enrôlement des assujettis au service militaire et la procédure suivie pour l’exemption de ce service ” a déclaré le cabinet royal lors d’un communiqué de presse relayé par l’agence de presse officielle MAP.

Également, les détails de l’indemnité spéciale concernant les prises en charges des conscrits ont été adopté lors du conseil des ministres. Une indemnisation de 1050 (96 euros) à 2000 dirhams (185 euros) par mois sera versée à chaque appelé. En outre, il a été décidé que « le nombre des appelés au service militaire atteigne 10 000 durant l’année en cours, avant de porter ce chiffre à 15 000 durant l’année prochaine. » Le Projet de loi de finance de 2019 prévoit une enveloppe de 500 millions de dirhams (46 millions d’euros) à ces fins.

Recensement et sélection

Les binationaux et les femmes ne sont pas concernés par cette mesure, sauf “s’ils le souhaitent” a précisé ce mardi 5 février l’ambassade du Maroc en Belgique. Des peines allant d’un mois à un an de prison sanctionneront ceux refusant de répondre à l’appel, tandis que des exemptions sont prévues en cas d’inaptitude physique et de poursuites d’études universitaires.

Le retour du service militaire obligatoire revient après 12 ans de sa suppression. L’objectif de ce retour, est notamment « d’améliorer l’intégration dans la vie professionnelle et sociale » des jeunes. A noter, que l’annonce du rétablissement du service militaire obligatoire a suscité des réactions mitigés dans le pays.