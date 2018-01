La petite fille qui vieillissait 8 fois plus vite que la normale est morte à l’âge de 8 ans

Atteinte de progéria, Lucy Parke, 8 ans, est morte chez elle en Irlande du Nord. Elle vieillissait plus vite que les autres enfants de son âge.

8 fois plus vieille que ses amis

La petite Lucy Parke est morte le 1er janvier 2018, à l’âge de huit ans, en Irlande du Nord. La fillette était atteinte du syndrome de Hutchinson-Gilford, plus communément connu sous le nom de progéria. Cette maladie génétique faisait en sorte qu’elle vieillissait huit fois plus vite que les autres enfants de son âge.

La maladie a été détectée peu de temps après sa naissance. Progressivement, sa morphologie et son organisme se sont développés anormalement : vieillissement précoce de l’organisme, prise de poids moins importante que la normale, taille plus petite et anomalies faciales.

Un adieu émouvant

Stephanie, la mère de cette petite fille courageuse, a posté un message sur Facebook pour faire savoir que sa fille était décédée, fatiguée de se battre pour la vie:

Nous avons perdu notre précieuse Lucy. Son corps était faible, mais son cœur était fort… Son amour pour la vie et son merveilleux sourire nous ont rendu fiers d’être ses parents.

Lucy a été enterrée dans un petit cercueil rose pastel, avec un arc-en-ciel sur le devant.

Extrêmement rare, cette maladie génétique affecterait seulement une personne sur quatre millions, rapporte Belfast Live. Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif de la maladie. Toutefois, plusieurs médecins et chercheurs continuent de travailler d’arrache-pied pour développer un traitement.