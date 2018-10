Londres : Mobilisation géante et inédite pour réclamer un second référendum sur le Brexit

Au Royaume-Uni, le Brexit divise plus que jamais les Britanniques. Ainsi, plus d’un demi-million de personnes ont bruyamment participé à « la plus grande manifestation sur le Brexit », samedi 20 octobre dans les rues de Londres. Les Britanniques s’étaient donné rendez-vous pour réclamer un référendum sur l’accord final. Celui-ci est toujours en négociation entre Londres et Bruxelles à cinq mois de l’échéance.

Relatait The Observer ce dimanche 21 octobre.

Si la police n’a pas encore communiqué les chiffres officiels, selon les organisateurs, 700.000 personnes ont participé à cette manifestation. Les participants sont partis de Hyde de Park pour rejoindre Parliament Square dans ce qui ressemblait à une marée humaine. Les « Remainers » sont aussi passés devant le 10th Downing Street. De nombreux slogans étaient inscrits sur les pancartes des manifestants : « Arrêtez le Brexit », « Le Brexit est mauvais », « Restons ensemble » ou encore « J’ai 16 ans et le Brexit a volé mon avenir ».

Déjà en juin dernier, près de 100 000 anti-Brexit s’étaient déjà réunis dans la capitale anglaise.Par ailleurs, plusieurs dizaines d’hommes politiques, de tous les partis, se trouvaient parmi les manifestants. A l’instar du maire de Londres, Sadiq Khan. Tous disent craindre « le chaos » vers lequel se dirigerait le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord.

A déclaré James McGrory, l’un des organisateurs de la marche.

Today will go down as an historic moment in our democracy. A moment when in their thousands, people from every corner of our country and every section of our society will take to the streets – coming to make our voice heard. See you there!#PeoplesVote 🇪🇺 pic.twitter.com/UtR5iE9x4s

