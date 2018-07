Liban : Les tenues sexy des policières de la ville de Broummana défraient la chronique

Située à quelques kilomètres de Beyrouth au Liban, la localité de Broummana a frappé fort pour se faire connaître du grand public. Ainsi, le maire de la ville, Pierre Achkar, a pris l’initiative d’embaucher de jeunes étudiantes d’une vingtaine d’années durant la période estivale pour aider à réguler la circulation. Si tout semble normal, les critères de sélection vont plus loin que ça. En effet, les jeunes filles ont été recrutées sur leur physique avantageux, sachant qu’elles doivent s’engager à porter une tenue singulière par rapport aux standards de la profession.

In an attempt to attract more tourists the town of Broumana in Lebanon 🇱🇧 has changed its dress code to black shorts & a t-shirt for its female officers. The mayor believes the new squad of attractive female cops will attract more tourists & make the country look better. pic.twitter.com/NeYAmjgUxk

