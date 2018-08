Les soldats américains pourront enfin manger de la pizza

La pizza c’est sacré. Que vous soyez Italien, Américain ou Français, il est probable que vous adoriez cela. Les soldats de l’US Army ne font pas exception. Et ils doivent apprécier l’innovation culinaire à sa juste valeur.

C’était une sorte de serpent de mer de l’armée américaine. Réussir à intégrer les pizzas aux rations alimentaires des soldats. Le Combat Feeding Directorate (CFD), l’unité en charge des rations vient d’y arriver. Ils ont conçu une pizza au pepperoni qu’il n’y a plus qu’à réchauffer pour consommer. Une obligation pour l’efficacité sur le terrain.

Le vrai défi, c’était de réussir à conserver ensemble du pain, de la sauce, du fromage et du pepperoni dans une pochette

détaille Jeremy Whitsitt, le président du CFD dans un communiqué relayé par nos confrères de Ouest-France. Il faut en effet pour qu‘un aliment puisse rejoindre la liste des rations qu’il puisse se conserver pendant trois ans à une température de 26°.

Individuellement, chaque élément peut être conservé longtemps, mais quand on les met ensemble… Une alchimie se produit entre eux. Ces quatre ingrédients distincts et très différents interagissent, ce qui peut donner des résultats non souhaités.