Les expulsions d’Allemagne vers les pays du Maghreb se multiplient

Le quotidien Bild a révélé une nouvelle étude le lundi 8 octobre 2018. Elle explique que les expulsions d’Allemagne vers les pays du Mahgred augmentent de façon exponentielle depuis 2015. Selon cette étude, il y a eu 61 transferts de personnes vers le Maroc en 2016. Ce chiffre a grimpé à 634 individus en 2017. De janvier à août 2018, on recense 476 transferts en direction de ce pays.

Mis à part le Maroc, la Tunisie et l’Algérie connaissent également le même phénomène d’accroissement des transferts de personnes. L’Algérie a connu 57 transferts en 2015, 504 en 2017 et 400 à la fin d’août 2018. Pour la Tunisie, on compte 17 expulsions en 2015, 251 en 2017 et 231 cette année.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur allemand explique cette montée en flèche des expulsions par une « amélioration de la coopération avec ces pays » du Maghreb.

Echange de données biométriques

Selon le rapport, il y a eu « des progrès significatifs dans l’identification des personnes potentiellement obligées de quitter le pays ». A présent, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie ont la possibilité d’identifier leurs ressortissants grâce à « un échange de données biométriques sous forme électronique ». Ce serait sur la base de cette méthode que le nombre d’identifications a considérablement augmenté.

L’Allemagne poursuivra ces expulsions

Néanmoins, il semble que cette hausse va se poursuivre. L’Allemagne a pris des dispositions pour accélérer les renvois des demandeurs d’asile originaires de ces trois pays du Maghreb. Le gouvernement allemand a effectivement inscrit ces pays au rang des « pays surs ». Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi allant dans ce sens le mercredi 18 juillet 2018.

Des pays loin d’être surs

Toutefois, les groupes de défenseurs des droits de l’homme s’opposent à l’inscription de ces trois pays sur cette liste de pays sûrs. Notamment, à cause du fait que ces pays font des actes de discrimination à l’égard des homosexuels. De même, ils sont connus pour des cas de torture et d’atteintes à la liberté d’expression.

Précisément, ce sujet est très sensible depuis le soir du Nouvel An 2016 durant lequel des femmes ont été agressées à Cologne. Selon la police, les auteurs de ces agressions sont des hommes originaires d’Afrique du Nord. Autre sujet délicat, l’attentat perpétré par le Tunisien Anis Amri en décembre 2016 à Berlin et qui fit 12 morts. La demande d’asile de cet homme n’a jamais été accordée. Toutefois, il n’a jamais été expulsé d’Allemagne en raison de complications administratives.