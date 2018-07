Le passager, dont l’odeur avait contraint un avion à atterrir d’urgence, est décédé

Mardi 29 mai 2018, un avion de la compagnie Transavia qui reliait la Grande Canarie à Amsterdam avait dû atterrir d’urgence à Faro, au Portugal, en raison d’une forte odeur désagréable. En effet, l’un des passagers, Andrey Suchilin, 58 ans, sentait si mauvais que les voyageurs avaient été pris de vomissements.

L’équipage avait alors tenté de mettre “en quarantaine” dans les toilettes de l’appareil. Cependant, les occupants de l’avion avaient continué de se plaindre. Interviewé par le Laatste Nieuws l’un des passagers avait expliqué :

Il avait ensuite ajouté :

Puis, le capitaine de l’avion avait décidé de dévier sa course et d’atterrir d’urgence au Portugal afin de débarquer le passager. Après avoir atterri, l’homme avait été pris en charge par le personnel médical de l’aéroport de Faro.

La compagnie s’était alors justifiée en déclarant :

Après l’atterrissage forcé, celui qui est considéré comme l’un des dix meilleurs guitaristes de Russie et “pionnier du rock” dans les années 80 avait été hospitalisé au Portugal. Le musicien souffrait d’une sévère nécrose des tissus qui explique l’odeur insupportable qu’il dégageait, rapporte 20 Minutes.

Malgré plusieurs chirurgies pour tenter d’enrayer le processus de nécrose, Andrey Suchilin était tombé dans le coma. Il est décédé le lundi 25 juin 2018 à la suite d’une défaillance d’organes.

