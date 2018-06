La faim dans le monde est une crise humanitaire sans précédent

La faim dans le monde est un véritable fléau. L’ancien gouverneur de Caroline du Sud, membre du Parti républicain, David Beasley est directeur du Programme alimentaire mondial (PAM), l’agence humanitaire des Nations unies, a tiré la sonnette d’alarme. Il affirme que c’est une crise humanitaire sans précédent et qu’il faut agir rapidement.

Une situation dramatique dans le monde entier

En effet, la faim et la malnutrition dans le monde augmentent. Ce qui n’était pas arrivé depuis de nombreuses décennies. Le nombre de personnes ayant faim dans le monde a diminué pendant des dizaines d’années. On est passé d’1 milliard de personnes il y a 25 ans à 777 millions en 2016. Mais la situation est en train de changer.

En effet, entre 2016 et 2017, on est passé de 777 à 815 millions de personnes qui souffrent de malnutrition. La raison est principalement liée aux conflits armés et à migrations forcées. En outre, le changement climatique entre en jeu dans la famine. On comprend donc que la faim dans le monde est principalement liée aux activités humaines.

Des chiffres effrayants

Sur les 815 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, 60 % vivent dans des zones de conflits, et les autres sont pour la plupart en Chine et en Inde. 80% des budgets alloués au programme alimentaire mondial sont disséminés dans les zones de guerre. Ce sont ces populations qui souffrent le plus de la faim.

La faim dans le monde est donc une véritable crise humanitaire qui touche des millions de personnes. L’objectif de zéro faim dans le monde en 2030 est malheureusement très loin d’être atteint, et il va falloir travailler dur pour aider les hommes, les femmes et les enfants dans le monde à ne plus souffrir de malnutrition. Le chemin est encore long et il faut prendre conscience de la situation pour agir durablement et faire en sorte que plus personne ne souffre de la faim…