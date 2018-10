La Chine inaugurera très prochainement le plus long « pont maritime » du monde

Ce pont maritime porte le nom de pont Hong Kong-Zhuhai-Makao. Il se trouve au-dessus des eaux de Lingdingyang, dans l’estuaire de la rivière des Perles. C’est une infrastructure monumentale qui porte le titre du plus long pont maritime du monde. Sa construction a coûté près de 15 milliards d’euros environ. Il servira à relier la Chine continentale à Hong Kong et Makao.

Neuf années de construction

Les travaux de construction ont commencé le 15 décembre 2009. Il aura fallu créer des postes frontières, des échangeurs, des îles artificielles et un tunnel sous-marin pour parvenir à mettre en place cette route sur mer. Ce n’est pas tout. Effectivement, durant les neuf années de sa construction, beaucoup d’histoires et problèmes sont survenus sur ce pont. On relève notamment plusieurs retards, des problèmes de coûts, des poursuites pour corruption et même, des décès d’ouvriers.

Malgré tout, le pont est désormais achevé. Son inauguration aura lieu le mercredi 24 octobre 2018 à 9h00 avec la présence du président chinois Xi Jinping.

Le plus long pont maritime construit jusqu’à présent

Le pont maritime rapprochera les deux rives du delta de la rivière des Perles permettant ainsi d’accélérer les échanges commerciaux. Concrètement, si auparavant, se rendre à Makao depuis Hong Kong prenait 70 minutes en ferry ou 4 heures par la côte, le trajet prend désormais 45 minutes en voiture. La route compte 2×3 voies et s’étend sur une longueur de 55 kilomètres sur la mer.

Une infrastructure stratégique ?

Cependant, si l’existence de ce pont enchante la Chine, ce n’est pas le même refrain chez les opposants au projet. En effet, ce pont maritime a pour objectif officiel de faciliter et d’accélérer les échanges mais selon ces opposants, il s’agit juste d’un énième stratagème de Pékin visant à accroître son influence sur Hong Kong.