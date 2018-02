Japon : La réalité virtuelle au service des personnes âgées

Voici une invention plutôt originale, qui permet aux personnes âgées de voyager tout en restant chez elles. En outre, c’est bon pour la santé. On vous explique !

Au Japon, la population est vieillissante. L’archipel compte en effet 27% de ses habitants qui a plus de 65 ans. La fécondité est en baisse. Il faut donc trouver des solutions pour aider les personnes âgées qui s’ennuient et qui sont un véritable poids pour la société.

Une expérience amusante et bonne pour la santé

C’est pour cette raison que le thérapeute Kenta Toshima, originaire de Tokyo, a eu une drôle d’idée. Il adore voyager et a parcouru 55 pays. Il a tout filmé, et a décidé d’offrir à ses patients âgés une expérience de réalité virtuelle. Ainsi, lorsqu’ils se rendent chez leur médecin, ils peuvent enfiler un casque, et choisir leur destination.

Non seulement l’expérience est amusante, mais elle est en outre très bonne pour leur santé. Les personnes âgées sont sollicitées, et adorent ces expériences de réalité virtuelle. Les résultats sont à la hauteur des espérances, et le concept pourrait bien arriver en France prochainement. Quelle bonne idée !