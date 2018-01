Japon : L’éruption d’un volcan provoque une avalanche mortelle

Les intempéries se succèdent au Japon. En effet, à Tokyo c’est une tempête de neige qui a touché la capitale nippone, faisant des dizaines de blessés et des milliers de voyageurs bloqués. Puis au nord-ouest de Tokyo un volcan est entré en éruption près d’une station de ski.

Ainsi, mardi 23 janvier, sur le mont Kusatsu Shirane une personne a été tuée. Il s’agit d’un membre des forces d’autodéfense qui est mort après avoir été emporté par une avalanche. Selon un porte-parole du ministère, le soldat participait à un entraînement.

Par ailleurs, selon un porte-parole des pompiers, 10 personnes ont été blessées dans l’incident, dont cinq gravement. Parmi elles, quatre personnes dans une cabine téléphérique ont été atteintes par des bris de verre. En outre, six militaires qui se trouvaient sur les lieux pour participer à un entraînement ont été blessés dans l’avalanche. Toutefois, leur vie n’est pas en danger, a souligné un porte-parole du ministère de la Défense. Des images télévisées montraient une épaisse fumée noire mêlée de pierres s’échappant du volcan aux pentes enneigées.

