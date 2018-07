Japon : Après les inondations meurtrières, le typhon Jongdari déferle sur l’archipel

Déjà durement touchée au début du mois par des pluies torrentielles entraînant inondations et glissement de terrain mortels, le puissant typhon Jongdari a frappé l’ouest du Japon dans la nuit de samedi à dimanche 29 juillet.

Des vents à 180km/h

Ainsi, le typhon s’est abattu sur la côte orientale du Japon, entre Nagoya et Osaka. En effet, Jongdari a été accompagné de vents allant jusqu’à 180 km/h. Il est à présent cantonné au large. Or, il a touché le territoire japonais à Ise, dans la préfecture de Mie, à environ 01H00 du matin dimanche (16H00 GMT samedi), selon la chaîne de télévision nationale NHK. Le typhon, qui avait déjà causé des pluies torrentielles sur l’est du Japon, se dirigeait vers l’ouest. En outre, il maintient sa puissance, selon l’agence météorologique japonaise.

Les images de télévision montraient de hautes vagues s’écrasant déjà sur les rochers sur la côte à Shimoda, au sud-ouest de Tokyo.

Selon l’agence de presse Kyodo, un homme a été porté disparu dans la préfecture de Kanagawa, près de Tokyo. Par ailleurs, plusieurs véhicules, dont une ambulance, se sont retrouvés bloqués sur une route en bord de mer battue par les vagues.

Le typhon Jongdari devrait atteindre dimanche le Chugoku. Il s’agit de la région occidentale où des pluies d’une ampleur exceptionnelle ont provoqué début juillet des inondations et des glissements de terrain qui ont fait environ 220 morts. Plus de 4.000 survivants y vivent encore dans des abris provisoires et de nombreux habitants dans leurs maisons endommagées. Avant l’arrivée du typhon, les autorités ont averti la population du risque de pluies torrentielles, de glissements de terrain. Mais aussi de vents très violents et de grosses vagues.

Evacuations et vols annulés

Elles ont appelé à des évacuations préventives. Les autorités de Shobara, dans la préfecture d’Hiroshima (ouest), ont ordonné l’évacuation de quelque 36.400 habitants par précaution.

Nous voulons que les gens, spécialement dans les régions frappées par les pluies, soient très attentifs aux conseils d’évacuation.

A déclaré à la presse une responsable de l’agence météorologique, Minako Sakurai.

A Kure, également dans la préfecture d’Hiroshima, environ 6.380 habitants ont reçu l’ordre d’évacuer, selon des médias japonais. Plus de 410 vols intérieurs ont été supprimés jusqu’ici en raison de l’arrivée du typhon. Et les liaisons par ferry entre Tokyo et les îles voisines ont été suspendues en raison de hautes vagues, d’après des informations des médias japonais.