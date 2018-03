Italie : une star du porno accuse Instagram de l’avoir censuré pour des raisons politiques

L’année dernière, l’Italie devait se prononcer sur une réforme constitutionnelle pour simplifier le système politique et y apporter plus de stabilité. À cette occasion, Paola Saulino, une actrice italienne, âgée de 28 ans, avait promis au mois de novembre 2016, une fellation à tous ceux qui, comme elle, voteraient non lors du référendum.

Mais, à l’approche des élections générales qui se tiendront le 4 mars prochain, son compte Instagram a été suspendu. Pour Paola Saulino, cette sanction est la conséquence de sa promesse faite durant la campagne.

Hello @mikeyk I am a contemporary artist , my name is Paola Saulino. I've some problems with @instagram and I am trying to ask help but nobody answered me. Please I think there's a kind of misunderstanding about the suspension of my account .Can you verify that this is an error?

— Paola Saulino (@PaolaSaulino) February 23, 2018