Italie : L’agression raciste d’une athlète noire choque le pays

La discobole Daisy Osakue a été victime d’une agression en Italie, le 30 juillet dernier. De fait, des automobilistes lui ont jeté des œufs, alors qu’elle se trouvait dans la rue de son village à Moncalieri, près de Turin. Malheureusement, l’un des projectiles a touché son œil gauche. L’athlète souffre désormais d’une abrasion et de lésions à la cornée.

Daisy Osakue, 22 years old, is the most talented under 23 Italian athlete in the discus throw. She was injured by a bunch of guys in a allegedly racial-motivated attack

If so, this is just the last of such shocking attacks recently occurring in #Italy

I’ll thread about this later pic.twitter.com/uZe31k40dU

