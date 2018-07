Iran-Etats-Unis : Donald Trump adresse un tweet incendiaire au président iranien, Hassan Rohani

Le tweet de Donald Trump a de quoi faire frémir. En effet, le président américain a demandé ce dimanche 22 juillet à l’Iran de

S’exprimant sur son réseau social fétiche, Twitter, Donald Trump a rédigé son message en capitales, comme pour donner plus de férocité à son propos. En outre, il a posté son tweet à l’adresse du président iranien, Hassan Rohani.

A-t-il poursuivi.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

