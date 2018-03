Irak : A Mossoul, 300 femmes courent leur premier marathon de leur histoire pour leurs droits

A Mossoul, près de 300 femmes vêtues de T-shirt blanc ont pris part jeudi 8 mars au premier « marathon » féminin de l’histoire de l’Irak.

Un marathon de 900 mètres

Cette course était surtout « un prétexte », selon son organisatrice, Fatima Khalaf. Effectivement, le parcours du marathon féminin de Mossoul ne faisait que 900 mètres, sur une seule avenue. Tout comme le symbole de tenir un événement public féminin dans une ville connue pour son conservatisme. Et dans laquelle les djihadistes ont fait la loi dans de nombreux secteurs pendant des années.

Avec ce marathon, nous voulons redonner à la femme sa place, alors qu’elle a longtemps été tenue à l’écart à Mossoul.

A déclaré Fatima Khalaf, âgée de 30 ans.

En effet, située dans le nord du pays, la ville était devenue en 2014 le fief irakien du califat auto-proclamé de l’Etat islamique. Or, tout au long de ces trois terribles années les djihadistes ont imposé à des centaines de milliers de femmes leur vision patriarcale de l’islam. Recourant continuellement aux châtiments corporels et aux exécutions. Par ailleurs, dans la province de Ninive, dont Mossoul est le chef-lieu, les soldats de Daech ont fait subir viols, enlèvements, esclavage et traitements inhumains à des milliers de femmes et d’adolescentes. En particulier à celles issues de la minorité yazidie.

Depuis que les forces irakiennes ont repris Mossoul en juillet, les activités culturelles, notamment mixtes ou impliquant des femmes, sont en plein boom. Une soif de liberté et de culture en réponse à trois d’années d’interdiction de toute activité déclarée « péché » par l’Etat islamique.

Assez du mariage des mineures !

Ainsi, sur le parcours, de nombreuses femmes avaient fait le déplacement.

Parmi les organisatrices, certaines brandissaient des pancartes rappelant les dures réalités subies par les Irakiennes :

Assez du mariage des mineurs ! Brise ton silence et dis non ! J’ai le droit de m’exprimer librement !

Repérés par l’AFP, dans la foule, des hommes étaient présents également, comme Moustapha Qaïss, 24 ans, portant la pancarte

Je soutiens les femmes pour qu’elles obtiennent les mêmes droits que les hommes.

Trophée de championne en main après être arrivée la première, Najla Abdelhadi s’est dit « très heureuse ». Avec cette victoire, cette étudiante en éducation sportive de 24 ans, entend envoyer un message aux femmes de Mossoul. Et pour qu’elles s’activent à prendre leur place dans la société.