Inde : Des foyers fondés par mère Teresa accusés de trafic d’enfants

Après des accusations de trafic d’enfants, les autorités indiennes ont exigé l’inspection de tous les centres d’enfants gérés par la congrégation fondée par mère Teresa.

A indiqué Maneka Gandhi, la ministre des femmes et du développement de l’enfant, dans un communiqué lundi 16 juillet dans la soirée.

Le scandale a explosé la semaine dernière à Ranchi, la capitale de l’état pauvre du Jharkhand. En effet, dans le foyer catholique Nirmal Hriday un bébé avait disparu. Ce dernier accueille des femmes enceintes célibataires et des mères en détresse. Le 5 juillet, une religieuse, sœur Konsalia Balsa, et un travailleur social avaient ensuite été arrêtés. Selon les résultats de l’enquête, les ravisseurs auraient demandé 1.500 euros à un couple de l’Uttar Pradesh pour l’adoption de l’enfant de deux mois.

Aurait déclaré la sœur.

Dans une vidéo relayée par Times of India, sœur Konsalia Balsa reconnaît avoir enlevé et vendu trois enfants, moyennement des sommes entre 550 et 1.500 euros. Un quatrième aurait été donné « gratuitement ».

#WATCH: A nun of Missionaries of Charity says," I have sold two more babies. I don't know where they are now." She is one of the two nuns who was arrested by Ranchi police on charges of child trafficking on July 9. Police say '3 out of 4 children have been recovered.' #Jharkhand pic.twitter.com/V9DO2pQrbW

— ANI (@ANI) July 14, 2018