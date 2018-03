Ghana : Des femmes enceintes adeptes de gélules pour avoir des bébés à la peau claire

Au Ghana, de plus en plus de femmes enceintes veulent un bébé à la peau claire. Et pour cela, elles sont prêtes à tout, malgré les risques pour le fœtus et leur propre santé.

Voilà la nouvelle mode au Ghana : avoir la peau de plus en plus claire et espérer avoir un bébé le moins noir possible… Et pour cela, les Ghanéennes prennent des pilules qui circulent clandestinement dans le pays. Seulement, pour l’autorité américaine en charge des produits alimentaires et pharmaceutiques (Food and Drug Administration), cette tendance est inquiétante. En effet, la substance ingérée par ces femmes est risquée pour elles comme pour les enfants qu’elles portent.

Blanchir sa peau : Une pratique courante en Afrique de l’Ouest

Ces pilules peuvent en effet provoquer des cancers de la peau, des maladies rénales et/ou hépatiques. Le fœtus est quant à lui exposé à des risques de malformations congénitales. De ce fait, le produit en cause avait déjà été interdit en août 2017.

Nous voulons que le grand public sache que la FDA n’approuve aucun produit comme un comprimé ou une pilule voué à éclaircir la peau d’un enfant à naître.

A affirmé à la BBC Emmanuel Nkrumah, chef du Département Cosmétique de la FDA.

Ces comprimés ne sont en effet pas reconnus comme étant efficaces sur le bébé à venir d’une femme enceinte.

Une enquête a été ouverte afin de tenter de stopper le trafic au plus vite dans le pays où la consommation de ces pilules devient un véritable problème de santé publique.

En 2016, le New York Times relayait déjà ce phénomène de blanchiment de la peau qui est très répandu en Afrique. Les régions à l’Ouest du continent sont les plus touchées. 70% des femmes y auraient déjà utilisé des crèmes pour s’éclaircir la peau. En voilà une nouvelle dérive…