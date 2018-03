Ils fuient la police… en se réfugiant dans un commissariat

La vie de voleur à l’étalage peut révéler bien des surprises comme l’ont découvert Marwan Al Ebadi, 28 ans, et Salma Hourieh, 29 ans à Phoenix. En essayant d’échapper à la police, ils se sont réfugiés dans un commissariat.

Les deux larrons étaient en train de voler dans un centre commercial près de Phoenix. Le géant alerte la police de ce qui est en train de se passer. Les forces de l’ordre interviennent rapidement puisqu’ils connaissent bien le couple. Ils repèrent la voiture dans une station service proche. Se sachant identifié, le couple tente de fuir et commence à courir. Mais sans prendre vraiment garde à la destination qu’ils choisissent. Ils sautent donc par dessus une clôture… qui les mène directement au commissariat !

La scène aurait pu passer inaperçue. Mais, elle a été capturée par une caméra de surveillance. On y voit les deux arriver pieds nus. Salma tente de se cacher sous un banc, Marwan court lui un peu plus loin. Mais, les policiers à l’extérieur ont prévenu leurs collègues qui se sont chargés de les appréhender rapidement. Et de partager ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir des internautes.

a réagi un policier local interrogé par le Daily Mail.

Le couple a été arrêté et inculpé pour plusieurs charges dont vol, entrée par effraction et possession de drogues.

WHOOPS…SUSPECTS RUN FROM @PeoriaAzPS RIGHT TO OUR POLICE STATION 🤔 WHERE THEY WERE PROMPTLY ARRESTED…..CAN'T MAKE THIS STUFF UP! https://t.co/YUCxOenGo2 #peoriaaz #peoriapoliceaz #police #baddecisions #RetweeetPlease #RETWEEET pic.twitter.com/Erz4PfxH6E

— Peoria Police (AZ) (@PeoriaAzPS) February 28, 2018