Floride : le jeune tueur présenté comme un “déséquilibré”

Traits juvéniles, yeux clairs, visage sérieux: tous les écrans américains diffusaient le portrait de Nikolas Cruz, 19 ans, auteur de la pire tuerie à frapper une école américaine depuis celle de Sandy Hook, où 20 enfants de primaire et six adultes avaient péri en 2012.

17 chefs d’inculpation

Après une nuit d’interrogatoire par la police du comté de Broward, le jeune homme a été transféré dans une prison locale en Floride et inculpé de 17 chefs d’inculpation pour meurtres avec préméditation, selon les médias locaux. La police locale informera des derniers développements à 15H15 GMT.

Renvoyé du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, dans le sud-est des Etats-Unis, pour raisons disciplinaires, Nikolas Cruz a choisi la Saint-Valentin pour commettre ce massacre.

Les 17 victimes mortelles de ce jeune homme lourdement armé, enseignants et élèves, n’ont pas encore été toutes identifiées. Quatorze des blessés ont été hospitalisés, parmi lesquels deux sont décédés des suites de leurs blessures.

“Tant de signes que le tireur de Floride était un déséquilibré mental, même viré de l’école pour son mauvais comportement erratique. Les voisins et ses camarades de classe savaient qu’il représentait un gros problème. Toujours les signaler aux autorités encore et encore!”, a tweeté le président au petit matin.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2018